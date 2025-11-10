Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Hotland rural council, Belarus

4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 804 m² in Hotland rural council, Belarus
Gewerbefläche 1 804 m²
Hotland rural council, Belarus
Zimmer 10
Fläche 1 804 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten Ihnen ein multifunktionales Kapitalgebäude mit einem Grundstück an der Adresse: M…
$160,000
Produktion 1 804 m² in Hotland rural council, Belarus
Produktion 1 804 m²
Hotland rural council, Belarus
Zimmer 10
Fläche 1 804 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten Ihnen ein multifunktionales Kapitalgebäude mit einem Grundstück an der Adresse: M…
$160,000
Büro 1 490 m² in Hotland rural council, Belarus
Büro 1 490 m²
Hotland rural council, Belarus
Fläche 1 490 m²
Ein exklusives Grundstück mit einer Fläche von 7,5 Hektar ist zum Verkauf, befindet sich nur…
$70,000
Büro 1 804 m² in Hotland rural council, Belarus
Büro 1 804 m²
Hotland rural council, Belarus
Zimmer 10
Fläche 1 804 m²
Stockwerk 1/2
Wir bringen Ihnen eine multifunktionale Kapitalstruktur mit einem Grundstück an der Adresse:…
$160,000
