  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Tschaschniki
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Tschaschniki, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Tschaschniki, Belarus
Haus 2 zimmer
Tschaschniki, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Etagenzahl 1
Preis auf Anfrage
