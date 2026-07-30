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Wohneigentum mit Garten kaufen in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus

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in Staroje Sialo, Belarus
Staroje Sialo, Belarus
Fläche 136 m²
Link zu Tik Tok-Überprüfung Wohnung zum Verkauf in einem blockierten Wohngebäude in d. Altes…
$187,500
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Haus in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Haus
Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 80 m²
Für diejenigen, die sich ausruhen wollen, nicht arbeiten. Home Sache: Zweistöckiges Haus mit…
$86,577
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Ferienhaus in Chaciezyna, Belarus
Ferienhaus
Chaciezyna, Belarus
Fläche 630 m²
Exklusives Landhaus zum Verkauf in der renommierten Agrarstadt Khatezhino (nur 7 km entfernt…
$805,167
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Immobilienangaben in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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