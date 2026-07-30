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Wohnimmobilien mit Garage in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus

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häuser
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5 immobilienobjekte total found
Haus in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Haus
Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 175 m²
Schönes Haus aus finnischem Holz 200 mm 12 km von Moskau ❤️ Premium-Haus aus finnischem Schi…
$245,533
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in Staroje Sialo, Belarus
Staroje Sialo, Belarus
Fläche 136 m²
Link zu Tik Tok-Überprüfung Wohnung zum Verkauf in einem blockierten Wohngebäude in d. Altes…
$187,500
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Ferienhaus in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Chaciezynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 217 m²
In der Nähe von Minsk wird ein gutes Ferienhaus in einem ruhigen, gemütlichen und malerische…
$149,000
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Ferienhaus in Staroje Sialo, Belarus
Ferienhaus
Staroje Sialo, Belarus
Fläche 280 m²
Suchen Sie immer noch eine Wohnung? Dieses Haus bittet Sie zu stoppen und wieder zu denken. …
$285,000
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Ferienhaus in Chaciezyna, Belarus
Ferienhaus
Chaciezyna, Belarus
Fläche 630 m²
Exklusives Landhaus zum Verkauf in der renommierten Agrarstadt Khatezhino (nur 7 km entfernt…
$805,167
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Immobilienangaben in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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