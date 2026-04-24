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Geschäft 700 m² in Chaciezyna, Belarus
Geschäft 700 m²
Chaciezyna, Belarus
Fläche 700 m²
Stockwerk 1/1
Gesamtfläche von 700 Quadratmetern, Deckenhöhe von 6 Metern, zwei Schnitttore, Füllböden gro…
$3,500
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