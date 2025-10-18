Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Laden in Cerninski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Geschäft 116 m² in Cerninski sielski Saviet, Belarus
Geschäft 116 m²
Cerninski sielski Saviet, Belarus
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Das Gebäude ist nicht-wohnhaft (Name - Laden) mit einer Gesamtfläche von 116,2 Quadratmetern…
$11,000
