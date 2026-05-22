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Wohnungen in Chashniki District, Belarus

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Wohnung 2 zimmer in Nowalukoml, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Nowalukoml, Belarus
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 5/5
Helle, warme Wohnung befindet sich im 5. Stock in einem 5-stöckigen Blockhaus gebaut 1973 au…
$20,502
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