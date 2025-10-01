Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Carnianski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Carnianski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Carniany, Belarus
Wohnung
Carniany, Belarus
Fläche 64 m²
Wohnung in einem blockierten Wohngebäude in Maloritsky R-2 Stock. General.SNB - 64,4 qm, ins…
$10,000
Immobilienangaben in Carnianski sielski Saviet, Belarus

