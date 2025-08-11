Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Bjarosauka
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Bjarosauka, Belarus

Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 150 m² in Bjarosauka, Belarus
Restaurant, Café 150 m²
Bjarosauka, Belarus
Zimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/1
Komplett abgeschlossenes Geschäft: Komm und arbeite! Keine Notwendigkeit, Zeit und Ressource…
$140,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen