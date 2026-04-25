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Wohnimmobilien in Bortnikauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Malyja Bortniki, Belarus
Haus
Malyja Bortniki, Belarus
Fläche 60 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Haus für ganzjährig leben! Suchen Sie ein zuverlässiges Wohnen i…
$14,500
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Immobilienangaben in Bortnikauski sielski Saviet, Belarus

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