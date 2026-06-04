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Langfristige Miete von wohnungen in Barauljany, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Barauljany, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Barauljany, Belarus
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 6/9
Eine gemütliche Ein-Zimmer-Wohnung ist in der malerischen Agro-Stadt des Waldes gemietet, in…
$400
pro Monat
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