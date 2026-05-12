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Wohneigentum mit Garten kaufen in Baryssau, Belarus

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5 immobilienobjekte total found
Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 45 m²
Haus zum Verkauf in Borisov! Fläche: 8,4 Hektar Strom ist bereits angeschlossen. Ofenheizun…
$26,000
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in Baryssau, Belarus
Baryssau, Belarus
Fläche 59 m²
Zum Verkauf der Etage des Hauses, als Wohnung in einem Blockhaus dekoriert, gemeinsamFläche …
$19,000
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Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 110 m²
Haus zum Verkauf, im "Zalinein" Bereich von Borisov. Das Haus ist hoch.Ein flaches Grundstüc…
$63,200
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Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 214 m²
Wir bieten Ihnen ein gemütliches 2-stöckiges Wohnhaus in der Stadt Borisov, Minsk Bezirk, Mo…
$135,000
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Haus in Baryssau, Belarus
Haus
Baryssau, Belarus
Fläche 123 m²
Ein Haus zum Verkauf in meinem Ofen. Das Haus ist Ziegel, Zweigeschoss. Sehr bequemes Layout…
$53,000
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Immobilienangaben in Baryssau, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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