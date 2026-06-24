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Cottage mit Garten kaufen in Baryssau, Belarus

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Ferienhaus in Baryssau, Belarus
Ferienhaus
Baryssau, Belarus
Fläche 457 m²
Geräumiges dreistöckiges Ferienhaus, komplett bereit zum Wohnen, mit allen Annehmlichkeiten.…
$200,000
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Immobilienangaben in Baryssau, Belarus

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