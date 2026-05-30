Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Rajon Baryssau
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Garten

Cottage mit Garten kaufen in Rajon Baryssau, Belarus

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Baryssau, Belarus
Ferienhaus
Baryssau, Belarus
Fläche 457 m²
Geräumiges dreistöckiges Ferienhaus, komplett bereit zum Wohnen, mit allen Annehmlichkeiten.…
$200,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Rajon Baryssau, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen