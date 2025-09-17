Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Barauski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Barauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 288 m² in Barauski sielski Saviet, Belarus
Restaurant, Café 288 m²
Barauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 288 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen ist ein exklusives Grundstück von 15 Hektar mit einem Backsteingebäude Café 288…
$75,000
