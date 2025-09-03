Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Baranawitschy
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Baranawitschy, Belarus

Wohnung in Baranawitschy, Belarus
Wohnung
Baranawitschy, Belarus
Fläche 62 m²
Das Haus ist aus Holz mit einer Gesamtfläche von 62 m2 gebaut. Das Dach ist schief. Da ist e…
$22,500
Wohnung in Baranawitschy, Belarus
Wohnung
Baranawitschy, Belarus
Fläche 34 m²
Zum Verkauf 3-Zimmer-Wohnung in einem blockierten Wohngebäude an der Adresse 1. Straße Mirny…
$17,500
