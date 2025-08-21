Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Babrujsk
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Babrujsk, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Babrujsk, Belarus
Haus
Babrujsk, Belarus
Fläche 251 m²
Haus zum Verkauf im Zentrum von Bobruisk mit einem Bad, Garage und Haushaltsgebäude in perfe…
$199,900
Immobilienangaben in Babrujsk, Belarus

