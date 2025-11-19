Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Babovicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Babovicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Babovicki sielski Saviet, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Babovicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/2
$6,500
Immobilienangaben in Babovicki sielski Saviet, Belarus

