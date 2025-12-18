Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Astromicki sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Astromicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Produktion 59 m² in Astromicki sielski Saviet, Belarus
Produktion 59 m²
Astromicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/1
Dieses Objekt zu kaufen, zahlt der Käufer keine Provision an die Agentur! Verkauft Sägewerk …
$50,000
