Cottages in Astrawez, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Astrawez, Belarus
Ferienhaus
Astrawez, Belarus
Fläche 913 m²
Haus in Ostrovets mit 5 Wohnungen und bereit Restaurant Geschäft ❤️Wir bieten einen fertigen…
$940,000
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
