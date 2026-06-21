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Gewerbeimmobilien in Assipowitschy, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 34 m² in Assipowitschy, Belarus
Gewerbefläche 34 m²
Assipowitschy, Belarus
Fläche 34 m²
Zu verkaufen ist ein Einkaufspavillon im Bereich der FOC "Muscule", BAM Bezirk in Osipovichi…
$17,900
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Geschäft 34 m² in Assipowitschy, Belarus
Geschäft 34 m²
Assipowitschy, Belarus
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf des Einkaufspavillons. befindet sich im Bereich von FOK "Muscul", der BAM Bereich in…
$17,900
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