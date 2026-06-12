Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Asipavicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Asipavicki sielski Saviet, Belarus

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Barancy, Belarus
Haus
Barancy, Belarus
Fläche 64 m²
Haus für den Dacha oder für ganzjährig leben mit einem Grundstück von 25100! ❤️Loghaus 63.9 …
$11,900
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Asipavicki sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen