  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Aliachnovicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Alahnovicy, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Alahnovicy, Belarus
Zimmer 3
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/5
3-Zimmer-Wohnung für eine junge Familie. ❤️Gemütliche 3-Zimmer-Wohnung 53,3 qm im ersten Sto…
$41,700
Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Sprachen
English, Русский
Immobilienangaben in Aliachnovicki sielski Saviet, Belarus

