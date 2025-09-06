Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Adelski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Adelski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Adelski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Adelski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 79 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock eines zweistöckigen Plattenhauses.Fläche : SNB - 7…
$35,000
Immobilienangaben in Adelski sielski Saviet, Belarus

