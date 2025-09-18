Über den Verein

Seit 1995 ist der Verband der Immobilienspezialisten (Realtors) der Ukraine (ASN (p) U), eine öffentliche gemeinnützige Organisation in der Ukraine tätig. Unsere Organisation vereint Vertreter aus 25 Regionen des Landes in 32 Städten.

Als öffentliche Vereinigung wird sie aufgefordert, wirtschaftliche und rechtliche Mechanismen für die Bildung eines zivilisierten Immobilienmarktes zu schaffen. Die Hauptaufgabe unserer Organisation ist es, Immobilienprofis über gemeinsame Probleme und Interessen zusammenzubringen, die Rechte von Immobilienmaklern zu schützen und die Möglichkeiten von Fachleuten in der unternehmerischen, methodischen und technischen Entwicklung zu erweitern. Wir bemühen uns, den Kundenservice zu verbessern und die Interessen aller Marktteilnehmer zu schützen.

Unser Ziel ist in diesem Sinne, skrupellose und unprofessionelle Elemente aus dem Markt zu entfernen. Der Verein ist als seine Pflicht, die Rechtmäßigkeit der Immobilientransaktionen, die Informationstransparenz des Marktes, die Beteiligung an der staatlichen Steuerpolitik-Optimierung zu gewährleisten. Der Verein führt die Anweisungen seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen des sozialen und beruflichen Lebens durch.

Wir haben das erste Paket von Dokumenten in der Ukraine über die Lizenzierung und Zertifizierung von Immobilienprofis entwickelt. Der Verein beteiligt sich aktiv an der Entwicklung des Gesetzesentwurfs «Über die Realtor-Aktivität», «Nationale Standards of Realtor Activity» und andere regulatorische und legislative Rechtsakte, die den Betrieb des Immobilienmarktes regeln. Wir arbeiten an einem einheitlichen Bildungsprogramm für Realisten.

Der Verband der Immobilienspezialisten (Realtors) der Ukraine bemüht sich, das Prestige des Immobilienspezialisten Beruf zu erhöhen. Wir arbeiten ständig mit der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zusammen, durch Social- und Corporate-Werbung, Einflussnahme und Bildung von öffentlichen Meinungen.

Die Grundsätze der Außenpolitik der Assoziation bleiben unverändert — wir sind immer offen für Zusammenarbeit und Partnerschaft. Unsere Organisation unterhält Kontakte mit Kollegen aus verschiedenen Ländern. Wir versuchen, Erfahrungen auszutauschen, uns über unsere Probleme und Leistungen zu informieren. Der Verband der Immobilienspezialisten der Ukraine kooperiert und hält gemeinsam mit dem International Real Estate Fund (IRPF) und dem National Association of Realtors (NAR) kollektivwissenschaftliche und praktische Konferenzen und Seminare.