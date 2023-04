Die Federal Real Estate Agency “ Geometrie ” ist ein erfolgreiches schnell wachsendes Unternehmen. Zu seinen Ursprüngen - ein Expertenteam mit mehr als zehnjähriger Erfahrung in Immobilien und über tausend erfolgreichen Transaktionen, die von unseren Spezialisten abgeschlossen wurden. Das Managementteam besteht aus drei erfolgreichen Expertenpartnern, die ihre Kompetenz und die höchste Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen in Russland und anderen GUS-Ländern unter Beweis gestellt haben. Bis Ende 2015 wurden wir das effizienteste Unternehmen unter den Moskauer Immobilienagenturen in Bezug auf das Verhältnis der Anzahl der Transaktionen pro Spezialisten.