Beschreibung des Unternehmens

Willkommen bei RE/MAX Moldawien – eine sichere Wahl für erfolgreiche Immobilientransaktionen. Unsere Agentur ist ein wichtiges Bindeglied im globalen Netzwerk von RE/MAX, einem weltweit führenden Immobilienverkäufer mit mehr als 140.000 professionellen Beratern in mehr als 110 Ländern.

Seit 2020 entwickelt sich RE/MAX Moldova aktiv auf dem lokalen Markt und vereint 5 erfolgreiche Agenturen. Unser Team aus 62 hochqualifizierten Immobilienberatern ist bestrebt, Ihnen einen hervorragenden Service zu bieten.

Unsere Stärke liegt nicht nur in der breiten globalen Unterstützung, sondern auch in der ständigen Weiterbildung unserer Spezialisten. Wir sind stolz darauf, unsere Mitarbeiter über die neuesten Trends und Innovationen in der Immobilienbranche auf dem Laufenden zu halten und unseren Kunden modernste Lösungen und Strategien zu bieten.

Wir sind dem erfolgreichen Abschluss jeder Transaktion verpflichtet und unsere starken Beziehungen zu wichtigen Marktteilnehmern ermöglichen es uns, schnell auf Änderungen zu reagieren und einen schnellen Abschluss von Transaktionen sicherzustellen. Bei RE/MAX Moldova finden Sie einen zuverlässigen und professionellen Partner für alle Aspekte der Immobilie, der auf globale Ressourcen und lokales Fachwissen zurückgreift.