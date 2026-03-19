Apartments Pavlov - Ihre Wohnungen in der Region Kaliningrad.
Wir haben mehr als 140 Designer-Wohnungen in Kaliningrad, Svetlogorsk, Zelenogradsk und Baltiysk. Reisen Sie mit uns!
In jedem unserer Studios:
• Snow-white Bettwäsche und Badezubehör. Im Badezimmer gibt es: Badewanne oder Dusche, Haartrockner, Waschmaschine.
• Die Küche ist komplett ausgestattet: alle möglichen und modernen Geräte + Geschirr zum Wohnen.
High-Speed-WLAN, IP-TV-Digital-TV mit Abonnement für Online-Kinos.
• Wir achten besonders auf Sauberkeit - professionelle Reinigung vor jedem Rennen.
• Im Zimmer selbst oder in der Lobby gibt es eine Kaffeemaschine mit köstlichem Kaffeekorn, ein erstes Hilfsset, ein Bügeleisen, ein Bügelbrett und ein Kühler mit Trinkwasser.
• Transfer zum / vom Flughafen ist möglich (gegen Aufpreis).
Mieten von emotionalen Autos auf besondere Bedingungen.
• Wir begrüßen die kleinsten und wichtigsten Gäste. Auf Wunsch stellen wir ihnen eine Bettmanege, einen Topf zur Verfügung.
Fühlen Sie die Pflege in jedem Detail - Apartments Pavlov!