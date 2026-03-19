Über die Agentur

Apartments Pavlov - Ihre Wohnungen in der Region Kaliningrad.

Wir haben mehr als 140 Designer-Wohnungen in Kaliningrad, Svetlogorsk, Zelenogradsk und Baltiysk. Reisen Sie mit uns!

In jedem unserer Studios:

• Snow-white Bettwäsche und Badezubehör. Im Badezimmer gibt es: Badewanne oder Dusche, Haartrockner, Waschmaschine.

• Die Küche ist komplett ausgestattet: alle möglichen und modernen Geräte + Geschirr zum Wohnen.

High-Speed-WLAN, IP-TV-Digital-TV mit Abonnement für Online-Kinos.

• Wir achten besonders auf Sauberkeit - professionelle Reinigung vor jedem Rennen.

• Im Zimmer selbst oder in der Lobby gibt es eine Kaffeemaschine mit köstlichem Kaffeekorn, ein erstes Hilfsset, ein Bügeleisen, ein Bügelbrett und ein Kühler mit Trinkwasser.

• Transfer zum / vom Flughafen ist möglich (gegen Aufpreis).

Mieten von emotionalen Autos auf besondere Bedingungen.

• Wir begrüßen die kleinsten und wichtigsten Gäste. Auf Wunsch stellen wir ihnen eine Bettmanege, einen Topf zur Verfügung.

Fühlen Sie die Pflege in jedem Detail - Apartments Pavlov!