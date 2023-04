AXIA REAL ESTATE

Das Epsilon-Team ist ein Geschäft mit Besonderheiten, das es anders macht als die übrigen Immobilienagenturen in Griechenland. Es ist eine Gruppe von 9 Personen, die eng zusammenarbeiten, um jedes Projekt abzuschließen, das sie übernommen haben. Es ist die einzige Gruppe, die sowohl für das Unternehmen als auch für Fragen oder Probleme, die ihre Kunden möglicherweise haben, eine ständige rechtliche Unterstützung – hat, da die Gesetze in Bezug auf Kaufen und Verkaufen sind in Griechenland sehr vielseitig und standardmäßig recht komplex.

Zusätzlich zu der kostenlosen Rechtsberatung, die das Epsilon-Team seinen Kunden bietet, hat es eine ständige Partnerschaft mit Experten und Wissenschaftlern geschlossen, die beim Kauf von Immobilien erforderlich sein könnte. Es gibt einen Innenarchitekten, einen Bauingenieur und einen Architekten, deren Dienstleistungen vom Unternehmen vollständig garantiert werden.

Alle oben genannten Partner bieten ihre Dienstleistungen den Kunden des Epsilon-Teams an und geben ihnen Priorität sowie 20% Rabatt.

Das Epsilon-Team deckt alle erstklassigen Standortgebiete im Norden, Süden und Zentrum von Athen ab, wenn es um den Kauf oder die Vermietung geht. Es gibt auch eine spezielle Abteilung für die unabhängigen und gewerblichen Gebäude und Geschäfte. Das Epsilon-Team befasst sich auch mit dem Verkauf von Wohnimmobilien am Meer.

Um unseren Kunden einen besseren Service zu bieten, arbeiten wir mit Immobilienagenturen in großen Städten Europas zusammen und fördern unsere Immobilien in griechischen und internationalen Portalen sowie im sozialen Bereich Medien.

Das Epsilon-Team ist Mitglied der Athens Realtors Association und der Athener Handelskammer.