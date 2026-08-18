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Gewerbeimmobilien in Slowakei

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Bratislavský kraj
5
Bratislava
3
7 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 5 000 m² in Rosenheim, Slowakei
Gewerbefläche 5 000 m²
Rosenheim, Slowakei
Fläche 5 000 m²
#2022E.🇷🇺 🏢 Ich verkaufe mein Verwaltungsgebäude in Starom Ruzhinov (Bratislava)Bietet einen…
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Gewerbefläche in Hohe Tatra, Slowakei
Gewerbefläche
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Gewerbefläche 4 587 m² in Bratislava, Slowakei
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Bratislava, Slowakei
Fläche 4 587 m²
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Gewerbefläche 2 100 m² in Tovarniky, Slowakei
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Tovarniky, Slowakei
Fläche 2 100 m²
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Lager 1 000 m² in Neustadt, Slowakei
Lager 1 000 m²
Neustadt, Slowakei
Fläche 1 000 m²
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Büro in Bratislava, Slowakei
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Bratislava, Slowakei
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TekceTekce
Büro in Bratislava, Slowakei
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