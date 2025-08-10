Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowakei
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus

Häuser in Slowakei

Bratislavský kraj
3
3 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Fragendorf, Slowakei
Haus 4 zimmer
Fragendorf, Slowakei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Wir bieten zum Verkauf eine 4-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 126 m2 (einschließlich ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Vinosady, Slowakei
Haus 4 zimmer
Vinosady, Slowakei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Etagenzahl 1
ZU VERKAUFEN DER LAST 4-ZIMBEN FAMILIE, VINOSADY, AT THE PEZINE Wir bieten zum Verkauf den l…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Bischdorf, Slowakei
Haus 3 Schlafzimmer
Bischdorf, Slowakei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 006 m²
We offer K   selling the villa in Bratislava-pod.biskupicach Square Square Square 1006m2 Hou…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Slowakei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen