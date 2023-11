Immobilienpreise in der Slowakei richten sich nach der Lage der Wohnung. Die teuersten Objekte werden in der Hauptstadt Bratislava verkauft, wo sie 3000-4000 Euro pro Quadratmeter einer Immobilie kosten. In der zweitwichtigsten Stadt des Landes - Košice - sind die Preise für Wohnungen um 10-20 % niedriger. In anderen Regionen der Slowakei sind die Preise für Wohnungen und Häuser viel niedriger - im Bereich von 1.000 Euro pro Quadratmeter.