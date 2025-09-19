ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

DREAM VISION BULGARIEN Ltd. wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen bietet Immobiliendienstleistungen vor allem im Bereich von Sofia. Unsere Agentur setzt auf eine enge Palette von motivierten und gut ausgebildeten Broker mit langjähriger Erfahrung. Unser Ruf an angesehene Fachleute unter Kunden und Kollegen wurde durch unsere kompromisslosen Qualitätsstandards, harte und ehrliche Arbeit gebaut. Unser Unternehmen bemüht sich, das Bild von Immobilienmaklern jeden Tag zu verbessern
Mediation im Verkauf / Vermietung von Immobilien
Verkaufen/mieten in kürzester Zeit, von Ihnen gewählt, zum günstigsten Preis
Vorbereitung einer genauen Marktbewertung
Erstellung eines bestimmten Verkaufs-/Leseplans in kürzester Zeit
Koordinierung der notariellen Anerkennung der Transaktion und der Verfügbarkeit der Transaktion durch Ihren Broker
Unterstützung bei der Übertragung von Eigentum
Erstellung der Dokumentation zur Notarisierung der Transaktion
Erste Überprüfung der bereitgestellten Unterlagen, Konsultationen und Hilfe bei Erhalt der fehlenden Dokumente
Wir bieten Ihre Immobilie an alle geeigneten Immobilienbüros
Genehmigung und Besichtigung Ihrer Immobilie
Verhandlungen, Vereinbarung über die Bedingungen der Transaktion