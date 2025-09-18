Über die Agentur

Wir haben umfangreiche Erfahrung von mehr als 10 Jahren auf dem Gebiet der bulgarischen Immobilienverkäufe. Wir bieten weiterhin folgende Leistungen an: — Kauf von Immobilien in Bulgarien, einschließlich aller See- und Skigebiete, die Städte Burgas, Varna, ländliche Häuser, Grundstücke für verschiedene Zwecke, kommerzielle Objekte; — Verkauf von Immobilien in Bulgarien, alle Badeorte in Bulgarien, die Städte Burgas, Varna, ländliche Häuser, kommerzielle Einrichtungen für verschiedene Zwecke: Restaurants, Geschäfte, Büroraum, Räumlichkeiten für die Durchführung jeder Art von Geschäft in Bulgarien (Schöne Salon, Bäckerei, Reparatur, Service, Aufnahmestudio, medizinisches oder Fitnesscenter); — In den letzten Jahren entwickeln wir aktiv Mietimmobilien in Bulgarien und fördern das Grundstück am Meer, und wir sind sehr erfolgreich! Durch unsere Agentur können Sie Ihre eigenen Wohnungen in Bulgarien mieten oder Apartments für sich mieten. Wir sind professionell im Dienst, die Durchführung der Full-scope Realisierung der Arbeit: Vorbereitung einer Wohnung zur Miete, Einrichtung einer Wohnung, Suche nach Kunden, Buchung, Treffen Gäste am Flughafen und Überprüfung auf einer 24-Stunden-Basis, Reinigung, Berechnungen, Zahlung von Versorgungs-und Steuern in Bulgarien, Einkaufsservice für Gäste, Autovermietung; — für bulgarische Touristenvisa, bulgarische Immobilienvisa, D Visum; — Sie können auch Tickets für geplante oder сharter Flüge durch unser Unternehmen oder unsere Partner kaufen, — Beantragung einer Versicherung in Bulgarien; — Für diejenigen, die in Bulgarien rechtliche Unterstützung benötigen, um Dokumente für eine Kauf- und Verkaufstransaktion in Bulgarien vorzubereiten, bieten wir alle notwendigen Dienstleistungen, einschließlich der Rechtsberatung über Immobilien und Registrierung einer Aufenthaltserlaubnis in Bulgarien.