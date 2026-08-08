Dionisiou mit Sitz in Chalkidiki ist ein Unternehmen, das sich mit dem Kauf von Grundstücken und dem Bau von Immobilien für seinen späteren Verkauf beschäftigt. Neben dem Verkauf von eigenen Objekten bietet das Unternehmen Wohnungen zum Verkauf von anderen Entwicklern in Chalkidiki. Wir arbeiten seit über 20 Jahren am Immobilienmarkt, und wir haben es geschafft, große Erfahrung und einen guten Ruf eines zuverlässigen Partners zu gewinnen. Transparenz und Ehrlichkeit sind die Hauptprinzipien unseres Unternehmens. Wir verfügen über umfangreiches Wissen über den griechischen Immobilienmarkt und liefern umfassende und zuverlässige Informationen über alle Stadien des Kaufs von Immobilien in Chalkidiki sowie die verfügbaren Immobilien.