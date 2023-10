REAL ESTATE GREEK ISLANDS

Der Immobilienmakler Kapelli Tataki übernimmt die Verantwortung für die Suche nach der Immobilie, die Sie kaufen möchten. Wir übernehmen auch den Verkauf und die Mietbewertung Ihrer Immobilie in Athen und im übrigen Griechenland. Die Gebiete bewegen sich hauptsächlich: Abelokipoi, Polygon, Upper New Blister, New Philothei, Gkyzi Now und Heraklion Larch Maroussi. In Athen Pallini, Artemis, Spata, Pikermi, Rafina. Wir bieten ein komplettes Portfolio mit Apartments, Häusern, Cottages, Grundstücken, Geschäften und Büros.