BPS Consulting

Ukraine, Odessa
Immobilienagentur
2024
8 Monate
English, Русский, Українська
bps.com.ua
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

BPS Consulting ist ein führendes Beratungsunternehmen auf dem Markt für Gewerbe- und Industrieimmobilien in der Ukraine, bekannt für erfolgreiche Projekte und hochpreisige abgeschlossene Deals. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen als vertrauenswürdiger Experte und zuverlässiger Partner in der Branche etabliert. BPS Consulting begleitet seine Kunden in allen Phasen, arbeitet eng mit den wichtigsten Marktakteuren zusammen und unterstützt bei strategischen Entscheidungen.

Dienstleistungen

BPS Consulting – Gewerbe- und Industrieimmobilien ohne Grenzen

Wir wissen, wo man heute investieren muss, um morgen Gewinne zu erzielen.

🔍 Was wir anbieten:

  • Tiefgehende Marktanalysen und Prognosen – Sie sind Ihrer Zeit immer einen Schritt voraus

  • Auswahl und Bewertung von Objekten in der ganzen Ukraine

  • Vollständige Begleitung von Transaktionen – von den ersten Verhandlungen bis zur staatlichen Registrierung

  • Investitionsprojekte – einschließlich unseres Industrieparks in der Region Odessa mit fertiger Infrastruktur

💼 Warum man sich für uns entscheidet:

  • Experten im Bereich Consulting und Immobilienvermittlung in der Ukraine

  • Transparente und sichere Transaktionen – rechtliche Klarheit und Investitionssicherheit

  • Individueller Ansatz – jede Lösung wird an die Ziele des Kunden angepasst

🎯 Unsere Kunden:

  • Eigentümer und Top-Manager von Unternehmen

  • Projektentwickler auf der Suche nach renditestarken Standorten

  • Private und institutionelle Investoren

  • Ausländische Unternehmen, die den ukrainischen Markt betreten

🔥 Der Markt in der Ukraine wächst. Die besten Chancen kommen und gehen jeden Tag.

Verpassen Sie Ihre Gelegenheit nicht – handeln Sie, solange die Angebote noch aktuell sind.

📩 BPS Consulting – Wir machen Immobilien zu Ihrem strategischen Kapital. In der Ukraine. Schon heute.

Wohnanlage „Kimolos" – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa.
Odessa, Ukraine
von
$32,320
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Willkommen im Wohnkomplex „Kimolos“ – einem einzigartigen Projekt, inspiriert von der Eleganz der griechischen Inseln und gelegen im Herzen der historischen und pulsierenden Stadt Odessa. „Kimolos“ ist mehr als nur ein Wohnort – es ist ein Lebensstil, der anspruchsvolle Architektur, moderne…
Aparthotel Melis – Investition in Ruhe und Natur mit stabiler Rendite bei Bukovel
Jablunyzja, Ukraine
von
$112,057
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Einzigartige Gelegenheit, in ein Hotelapartment mitten im Wald zu investieren – nur 15 Minuten von den Bukovel-Skiliften entfernt. Melis wird von der Ribas Hotels Group betrieben, dem führenden Hotelbetreiber im Bukovel-Resort. ▸ Vorteile für Investoren: – Einstieg ab 95.000 $ – Garanti…
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Handel LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi
Odessa, Ukraine
von
$50,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
1 Immobilienobjekt 1
LELELEKA von Odesa ist eine erstklassige medizinische Anlage im Zentrum von Odessa: die erste private Mutterschaftspension für den Süden der Ukraine, die erstklassige Medizin und 5★ Infrastruktur kombiniert. Das Projekt wird als Service-getriebene Anlage erstellt, wo der Schlüsselwert nicht …
OLEKSANDR PAVLIUCHENKO
OLEKSANDR PAVLIUCHENKO
211 immobilienobjekte
Vitalij Golovin
Vitalij Golovin
7 immobilienobjekte
