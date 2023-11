Alpha Home

Das erste Prinzip von EOS TÜRKEISEIGNIS ist Professionalität und Full-Service. Unser Service beginnt in der ersten Sekunde, in der der Investor Kontakt aufnimmt und kontinuierlich bleibt. In unserer Geschichte gab es auf dem türkischen Immobilienmarkt über + $ 300 Mio. Transaktionen mit ausländischen Investoren aus verschiedenen Ländern wie dem Iran, dem Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Pakistan, Indien, Afghanistan, China, Großbritannien, USA, Russland, Ukraine, Aserbaidschan, Kasachstan, Ägypten, Libyen, Tunusien, Nigeria, Südafrika usw. 80% unseres Portfolios stammen von Referenzkunden, die zeigen, wie wir langfristig gesunde Beziehungen zu unserem Portfolio unterhalten. Als Team sind wir engagierte und voll konkantierte Vertriebsprofis und bereit, alle Anforderungen an Investitions- und Einwanderungsdienste zu erfüllen.