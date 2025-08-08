Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Уганда
  3. Земельные участки

Земельные участки в Уганде

1 объект найдено
Участок земли в Kalangala, Уганда
UP UP
Участок земли
Kalangala, Уганда
Откройте для себя прибрежное убежище своей мечты с этой потрясающей набережной площадью 20 а…
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти