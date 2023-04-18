Преимущества недвижимости в Швеции и порядок ее приобретения

Главные преимущества Швеции — высокий уровень жизни, хорошая экология, качественная медицина. Также привлекательность недвижимости в Швеции заключается в том, что в стране удобная транспортная развязка и благоприятные условия для развития бизнеса. Процедура покупки проста и доступна, так как ограничений для иностранцев нет, а цены регулируются государством.

Почему стоит купить здесь недвижимость?

Владение недвижимостью здесь не дает права на получение ВНЖ, но у такого инвестирования есть свои преимущества:

нет ограничений для иностранцев на покупку жилья;

высокий уровень строительства;

относительно новый и ухоженный жилой фонд, по сравнению с другими странами Европы — большая доля квартир здесь построена после 1960-х годов;

наличие в доме всех необходимых удобств, в том числе и бытовой техники;

возможность получения дохода от сдачи недвижимости в наем.

Важно помнить, что придется соблюдать обычные правила при получении разрешения на пребывание в стране, ПМЖ, визы и учитывать связанные с ними ограничения.

Типы объектов

Подобрать недвижимость можно на любой вкус: элитные дома в пригороде, виллы в регионах, таунхаусы в столице. В больших городах — апартаменты в малоэтажном комплексе или квартиры в новостройке. Также есть множество предложений жилья на вторичном рынке.

Весьма привлекательна жилая недвижимость в Стокгольме, несмотря на то, что она дорогая. Но ее можно будет сдавать в аренду. Гётеборг привлекает деловых людей коммерческими объектами. Помещения для ведения бизнеса всегда востребованы — у шведов популярны торговые центры и ресторанчики. Любители жизни на природе могут стать владельцем дома во внутренних регионах страны по приемлемой цене.

Стоимость жилья

Тем, кто намерен купить недвижимость в Швеции, стоит учитывать, что ее нельзя назвать недорогой. Качественные новые дома в живописной местности или апартаменты в элитном районе большого города стоят недешево. Однако в регионах можно приобрести объекты значительно дешевле.

На стоимость квартиры влияет ее состояние, наличие ремонта, комфортность. Иногда квартиру на вторичном рынке в хорошем районе Стокгольма можно приобрести значительно дешевле, чем в современной новостройке. На вторичном рынке столицы однокомнатная квартира стоит около 150 000 евро, двухкомнатная — 300 000 евро. В новостройке маленькую однокомнатную можно купить примерно за 145 000 евро, двухкомнатную — за 315 000 евро.

Студия стоит в целом на треть дешевле квартиры такой же площади. А за апартаменты придется заплатить примерно на 20% дороже, чем за жилье схожей площади.

Как купить недвижимость в Швеции

Подобрав желаемый объект, нужно будет сделать следующие шаги:

• открыть счет в банке;

• внести залог (10% от стоимости);

• подписать предварительный договор с указанием его сторон, названия, описания объекта, его стоимости, условий, при которых передаются права собственности, а также размера депозита;

• провести оценку состояния недвижимости независимыми специалистами и согласовать все вопросы относительно нее;

• подписать основной договор;

• внести полную оплату;

• зарегистрировать в Национальном земельном кадастре права собственности на себя.

При операциях купли-продажи с недвижимостью в Швеции следует оплатить налоги: гербовый сбор (1% от цены), маклерские услуги (3,5%, обычно оплачивает продавец), НДС (25%), регистрацию прав собственности (1,5%), налог на продажу недвижимости (1,5%). Налог от сдачи в наем составит 30%. В целом же это хорошее вложение средств, так как шведская недвижимость постоянно растет в цене, а квартиры в городах популярны среди арендаторов.