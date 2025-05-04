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Долгосрочная аренда домов на Бали, Индонезия

1 объект найдено
Bali H&D в Dalang, Индонезия
UP UP
Bali H&D
Dalang, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Discover contemporary luxury in this stunning two-story villa located in the serene resident…
Цена по запросу
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