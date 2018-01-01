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ATLANT INTERNATIONAL GROUP LTD

Великобритания, 20 Wenlock Road, Лондон, Великобритания
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ATLANT INTERNATIONAL GROUP LTD
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Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.atlantgroup.uk
Описание

ATLANT INTERNATIONAL GROUP LTD - Международная юридическая компания, 

с командой профессионалов с более чем 10- летним опытом работы в области инвестиционной иммиграции , миграции для финансово независимых граждан, и корпоративных финансовых услуг. 

Главным направлением специализации является иммиграционное право.

 

Многолетняя успешная реализация программ оформления ВНЖ, ПМЖ и гражданства сделала специалистов компании ATLANT INTERNATIONAL ведущими экспертами на международном рынке иммиграционных услуг. Мы разрабатываем оптимальные решения и предлагаем наилучшие программы иммиграции для достижения поставленных клиентом целей.

 

Основатели компании ATLANT INTERNATIONAL GROUP LTD- это специалисты международного уровня, которые за годы работы в индустрии обслуживания частных состоятельных клиентов, заручились доверием нескольких государств, нескольких сотен партнеров и нескольких тысяч клиентов, приобрели хорошую репутацию и подняли качество сервиса на самый высокий уровень.

Наши агенты в Великобритании
VITALIJ ADAMOVICH
VITALIJ ADAMOVICH
Realting.com
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