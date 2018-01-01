Описание

ATLANT INTERNATIONAL GROUP LTD - Международная юридическая компания,

с командой профессионалов с более чем 10- летним опытом работы в области инвестиционной иммиграции , миграции для финансово независимых граждан, и корпоративных финансовых услуг.

Главным направлением специализации является иммиграционное право.

Многолетняя успешная реализация программ оформления ВНЖ, ПМЖ и гражданства сделала специалистов компании ATLANT INTERNATIONAL ведущими экспертами на международном рынке иммиграционных услуг. Мы разрабатываем оптимальные решения и предлагаем наилучшие программы иммиграции для достижения поставленных клиентом целей.

Основатели компании ATLANT INTERNATIONAL GROUP LTD- это специалисты международного уровня, которые за годы работы в индустрии обслуживания частных состоятельных клиентов, заручились доверием нескольких государств, нескольких сотен партнеров и нескольких тысяч клиентов, приобрели хорошую репутацию и подняли качество сервиса на самый высокий уровень.