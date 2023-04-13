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Купить коммерческую недвижимость в Дебрецен, Венгрия

47 объектов найдено
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
169 м²
€ 261,372
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
12 м²
€ 16,633
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
850 м²
€ 580,826
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
1 660 м²
€ 1,056,047
Инвестиционнаяв Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
2 044 м²
€ 611,626
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
280 м²
€ 264,012
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
280 м²
€ 598,272
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
200 м²
€ 1,161,652
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
65 м²
€ 179,528
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
115 м²
€ 131,742
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
934 м²
€ 1,736,056
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
400 м²
€ 393,378
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
300 м²
€ 1,335,428
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
100 м²
€ 287,773
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
620 м²
€ 798,586
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
400 м²
€ 798,586
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
320 м²
€ 347,211
Коммерческая 1 ваннаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Debreceni jaras, Венгрия
1 ванных комнат 819 м²
€ 1,000,000
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
200 м²
€ 366,976
Коммерческая 1 ваннаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Debreceni jaras, Венгрия
1 ванных комнат 221 м²
€ 237,000
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
110 м²
€ 173,339
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
383 м²
€ 828,997
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
182 м²
€ 315,161
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
370 м²
€ 446,180
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
78 м²
€ 96,065
In Debrecen absolute downtown, a zone emphasized infrastructurally, tall liftman with a tech…
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
124 м²
€ 167,132
Продается коммерческое помещение площадью 124 кв.м в Дебрецене, в оживленной части Мастерфал…
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
170 м²
€ 144,374
Рядом с площадью Петефи, в хорошо видимом, оживленном месте, 90 кв.м, коммерческое помещение…
Коммерческаяв Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
204 м²
€ 167,268
В Дебрецене, на оживленной части классического центра города, лежат 204-нанометровые магазин…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
70 м²
€ 89,351
В Дебрецене строится новое офисное здание с магазинами на первом этаже и офисами на 2 этажах…
Офисв Debreceni jaras, Венгрия
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
57 м²
€ 78,833
В Дебрецене строится новое офисное здание с магазинами на первом этаже и офисами на 2 этажах…

Параметры недвижимости в Дебрецен, Венгрия

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