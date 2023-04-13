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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Debreceni jaras
Купить коммерческую недвижимость в Дебрецен, Венгрия
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47 объектов найдено
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Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
169 м²
€ 261,372
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
12 м²
€ 16,633
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
850 м²
€ 580,826
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
1 660 м²
€ 1,056,047
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
2 044 м²
€ 611,626
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
280 м²
€ 264,012
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
280 м²
€ 598,272
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
200 м²
€ 1,161,652
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
65 м²
€ 179,528
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
115 м²
€ 131,742
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
934 м²
€ 1,736,056
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
400 м²
€ 393,378
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
300 м²
€ 1,335,428
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
100 м²
€ 287,773
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
620 м²
€ 798,586
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
400 м²
€ 798,586
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
320 м²
€ 347,211
Коммерческая 1 ванная
Debreceni jaras, Венгрия
1 ванных комнат
819 м²
€ 1,000,000
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
200 м²
€ 366,976
Коммерческая 1 ванная
Debreceni jaras, Венгрия
1 ванных комнат
221 м²
€ 237,000
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
110 м²
€ 173,339
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
383 м²
€ 828,997
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
182 м²
€ 315,161
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
370 м²
€ 446,180
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
78 м²
€ 96,065
In Debrecen absolute downtown, a zone emphasized infrastructurally, tall liftman with a tech…
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
124 м²
€ 167,132
Продается коммерческое помещение площадью 124 кв.м в Дебрецене, в оживленной части Мастерфал…
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
170 м²
€ 144,374
Рядом с площадью Петефи, в хорошо видимом, оживленном месте, 90 кв.м, коммерческое помещение…
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
204 м²
€ 167,268
В Дебрецене, на оживленной части классического центра города, лежат 204-нанометровые магазин…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
70 м²
€ 89,351
В Дебрецене строится новое офисное здание с магазинами на первом этаже и офисами на 2 этажах…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
57 м²
€ 78,833
В Дебрецене строится новое офисное здание с магазинами на первом этаже и офисами на 2 этажах…
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