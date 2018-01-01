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HILL Nekretnine

Сербия, ул. Кировльева, 7А
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HILL Nekretnine
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Српски
Описание

Всем здраво!

🏫Мы являемся сербским агентством недвижимости (номер в реестре 1552). Наш уютный офис расположен в районе Баново брдо, а "брдо" на сербском означает "холм" (англ. Hill).

Наши агенты говорят на разных языках: русский, сербский, английский, французский.

Приходите к нам в офис "на кафу" - всегда Вам рады😉

Приjатно!

☎️Slobodanka Savović, владелец агентства,

☎️ Владимир Егоров, , @Vladimir_nekretnine (ТГ)

🎯Адрес: ул. Кировљева, д. 7А, Београд (Баново брдо). Рядом с ТЦ Ada Mall.

https://goo.gl/maps/U37CEu83QxC3gd4V6?coh=178573&entry=tt

Услуги

✅С удовольствием поможем вам купить/продать/сдать в аренду квартиру или дом в Белграде и его окрестностях;

✅Проведём тщательную юридическую проверку правоустанавливающих документов;

✅Предоставим присяжного переводчика на сделку;

✅Поможем с открытием счета в банке;

✅Организуем всё таким образом, чтобы весь процесс, включая сделку у нотариуса, прошёл максимально легко и быстро;

✅После проведения сделки поможем с оформлением ВНЖ и получением ИНН.

Квартиры
Смотреть все 5 объектов
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Белград
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
Продаётся свежеотремонтированная квартира-распашонка готовая к заселению. 🧩Структура: 3 к…
€ 120,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Белград, Сербия
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Белград
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Продаётся дуплекс с террасой в новом малоэтажном доме 📐Площадь: 53м2 (35м2 первый этаж + …
€ 75,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Продаётся светлая квартира в зеленом районе Белграда. 🧩Структура: 2 кк.  📐Площадь…
€ 125,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Белград
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Продаётся 2-х комнатная квартира со свежим ремонтом в тихом зеленом районе Белграда (Мириево…
€ 107,000
Наши агенты в Сербия
Вера Егорова-Толстая
Вера Егорова-Толстая
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d.estate
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D.estate - недавно созданная компания, предлагающая широкий спектр услуг, связанных с недвижимостью. Наша миссия - помочь нашим клиентам принимать обоснованные решения, проводя их через весь процесс покупки и продажи недвижимости - от листинга и переговоров, подачи заявки на ипотеку до ремонта и дизайна интерьера. Мы стремимся создать долгосрочную стоимость и помочь сделать правильный инвестиционный выбор. Являясь риэлторской компанией полного цикла, мы предлагаем индивидуальный набор услуг, чтобы помочь нашим клиентам найти лучшее решение для их жизни и финансовых обстоятельств и сделать процесс гладким, освещая каждый шаг на пути и давая квалифицированные советы.

 

Балканский Атлас

Лицензированное агентство недвижимости ATLAS Pro (№ 1068 в Регистре посредников на рынке недвижимости и аренды Республики Сербия) оказывает помощь в поиске и приобретении домов и квартир в Сербии, а также в получении ВНЖ. Гарантия юридической чистоты совершаемых сделок и лучшей цены.

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