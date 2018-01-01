HILL Nekretnine
Всем здраво!
🏫Мы являемся сербским агентством недвижимости (номер в реестре 1552). Наш уютный офис расположен в районе Баново брдо, а "брдо" на сербском означает "холм" (англ. Hill).
Наши агенты говорят на разных языках: русский, сербский, английский, французский.
Приходите к нам в офис "на кафу" - всегда Вам рады😉
Приjатно!
☎️Slobodanka Savović, владелец агентства,
☎️ Владимир Егоров, , @Vladimir_nekretnine (ТГ)
🎯Адрес: ул. Кировљева, д. 7А, Београд (Баново брдо). Рядом с ТЦ Ada Mall.
https://goo.gl/maps/U37CEu83QxC3gd4V6?coh=178573&entry=tt
✅С удовольствием поможем вам купить/продать/сдать в аренду квартиру или дом в Белграде и его окрестностях;
✅Проведём тщательную юридическую проверку правоустанавливающих документов;
✅Предоставим присяжного переводчика на сделку;
✅Поможем с открытием счета в банке;
✅Организуем всё таким образом, чтобы весь процесс, включая сделку у нотариуса, прошёл максимально легко и быстро;
✅После проведения сделки поможем с оформлением ВНЖ и получением ИНН.