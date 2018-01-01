Описание

Компания "Corner Imobil" является агентством недвижимости, работающая в области коммерческой недвижимости:

Мы входим в основные объединения агентств недвижимости Молдовы - UAI, APAIM (NAR), сотрудничаем с ведущим крупнейшими агентством недвижимости Европы - RE/MAX.

Есть выход как на основные сети - маркеты, аптеки, банки, кредитные компании, рестораны, страховые брокеры, IT-офисы и др, так и заключены контракты с основными торговыми и офисными центрами.

Наша компания уважает и продвигает основные ценности профессии риелтор и придерживается Кодекса Профессиональной Этики, принятой NAR