Компания "Corner Imobil" является агентством недвижимости, работающая в области коммерческой недвижимости:
Мы входим в основные объединения агентств недвижимости Молдовы - UAI, APAIM (NAR), сотрудничаем с ведущим крупнейшими агентством недвижимости Европы - RE/MAX.
Есть выход как на основные сети - маркеты, аптеки, банки, кредитные компании, рестораны, страховые брокеры, IT-офисы и др, так и заключены контракты с основными торговыми и офисными центрами.
Наша компания уважает и продвигает основные ценности профессии риелтор и придерживается Кодекса Профессиональной Этики, принятой NAR
Мы работаем как от имени Продавца, так и покупателя.
- Продажа и аренда офисной недвижимости
- Продажа коммерческих помещений
- Сопровождение инвестиций в новостройки (квартиры, коммеческие помещения)
- Подбор или продажа земельных участков для строительства
- Продажа и аренда складских и производственных помещений
- Консалтинг в области законодательства
- Юридическое сопровождение на всех этапах сделки
- Помощь в оформлении сопроводительных документов
- Узаконение
- Оценка
- Доверительное управление