  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Corner Imobil

Corner Imobil

Молдова, г. Кишинев, бул. Ю. Гагарина 7
;
Corner Imobil
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
Русский
Описание

Компания "Corner Imobil" является агентством недвижимости, работающая в области коммерческой недвижимости:

Мы входим в основные объединения агентств недвижимости Молдовы - UAI, APAIM (NAR), сотрудничаем с ведущим крупнейшими агентством недвижимости Европы - RE/MAX. 

Есть выход как на основные сети - маркеты, аптеки, банки, кредитные компании, рестораны, страховые брокеры, IT-офисы и др, так и заключены контракты с основными торговыми и офисными центрами. 

Наша компания уважает и продвигает основные ценности профессии риелтор и придерживается Кодекса Профессиональной Этики, принятой NAR

Услуги

Мы работаем как от имени Продавца, так и покупателя.

- Продажа и аренда офисной недвижимости
- Продажа коммерческих помещений
- Сопровождение инвестиций в новостройки (квартиры, коммеческие помещения)
- Подбор или продажа земельных участков для строительства
- Продажа и аренда складских и производственных помещений
- Консалтинг в области законодательства
- Юридическое сопровождение на всех этапах сделки
- Помощь в оформлении сопроводительных документов
- Узаконение
- Оценка
- Доверительное управление

Наши агенты в Молдове
Кучеров Дмитрий
Кучеров Дмитрий
Realting.com
Перейти