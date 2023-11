Sportz by Danube

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €182,065

Poddaj się: 2025

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Zaprojektuj mieszkanie w nowym kompleksie mieszkaniowym Hamilton House w prestiżowej dzielnicy Jumeirah Village Circle. Mieszkańcy Hamilton House będą mogli skorzystać z następujących udogodnień: basen, zacieniony basen dla dzieci, prysznic na zewnątrz, otwarty plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania z jadalniami, zajęcia na świeżym powietrzu, centrum fitness i studio jogi, salon, parking, parking dla rowerów i strefa usług rowerowych. Popularne obszary i obszary biznesowe, miejsca kultu i lotniska znajdują się w odległości pół godziny jazdy od kompleksu mieszkalnego: 15 minut – Palm Jumeirah, Dubai Marina, Burj Al Arab; 20 minut – Business Bay, Jumeirah Beach, Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Fountain, Ain Dubai, Museum of the Future, Dubai International Financial Center ( DIFC ); 25 minut – Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( DXB ); 30 minut – Międzynarodowy port lotniczy Al Maktoum ( DWC ). Jeśli planujesz kupić mieszkanie w Hamilton House do celów wynajmu, możesz maksymalnie wykorzystać swoje zyski, korzystając z profesjonalnych usług zarządzania nieruchomościami. Deweloper oferuje wygodny plan płatności: 10% - zaliczka 40% - podczas budowy 50% - na końcu budowy Gwarantowany zwrot i rentowność obiektu! Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat zakupu mieszkania.