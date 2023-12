Mayfair Residence

Abu Dhabi Emirate, Emiraty Arabskie

od €906,707

307 m² 1

Poddaj się: 2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! SUSTAINABLE CITY to nowy projekt w rejonie Yas North na wyspie Yas od Aldar Properties we współpracy z Diamond Developers. Kompleks rodzinnych wakacji otoczony jest szerokimi terenami zielonymi, spokojnymi ścieżkami i publicznymi obszarami rolniczymi. To chodząca społeczność. Projekt obejmuje ścieżki krzyżowe i rowerowe, boisko do piłki nożnej, koszykówki i padel, a także parki, jeziora, biodomy, ośrodek jeździecki ze stajnią, hipodrom, dwie areny, siłownię i liczne baseny. Mieszkańcy będą mieli również dostęp do przedszkola, centrum autyzmu, zielonego meczetu, a także sklepów i placówek gastronomicznych w okolicy. Aby mieszkańcy i turyści mogli się poruszać bez korzystania z samochodów, utworzona zostanie sieć wspólnych buggy i rowerów zasilanych bateryjnie. Kompleks będzie działał na czystej energii odnawialnej dzięki panelom słonecznym zintegrowanym z każdą strukturą parkingową, jako jedna z 3-perłowych społeczności Estidama w Abu Zabi. Aby jeszcze bardziej ograniczyć emisje dwutlenku węgla, wody, energii i śmieci, sąsiedzi skorzystają również z zakładów przetwarzania odpadów, technologii zrównoważonego rozwoju, koncepcji projektowania publicznego i wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w wodę. Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji z 7%; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Umówimy się na bezpieczną umowę z programistą. Zapewniamy wsparcie prawne!