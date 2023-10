Residence J One with gardens and a restaurant, Downtown Dubai, UAE

Dubai Production City, Emiraty Arabskie

od €191,650

24–32 m² 3

Poddaj się: 2023

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Mieszkanie premium o wysokiej rentowności. Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Świetny pomysł! Pomożemy Ci w przeprowadzce i rejestracji pobytu! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Midtown Noor to nowy kompleks mieszkaniowy premium w Międzynarodowej Strefie Produkcji Mediów w Dubaju, obok pól golfowych. Te mieszkania są cennymi możliwościami inwestycyjnymi, których nie można przegapić. Znajduje się LCD w ekscytującej i tętniącej życiem lokalizacji. Składa się z 7 budynków mieszkalnych i obejmuje apartamenty o różnych rozmiarach - eleganckie i nowoczesne studia, a także apartamenty z 1, 2 i 3 sypialniami. Apartamenty te mają nowoczesne wnętrza i dekoracje premium. Kompleks oferuje pięknie urządzone domy z orzeźwiającymi zielonymi otwartymi trawnikami, boisko do koszykówki, basen, supermarkety, pralnie, apteki, restauracje z kilkoma kuchniami i kawiarniami. PASZE I ŁATWOŚCI: - Restauracje i kawiarnie - pokoje modlitewne - Plac zabaw - Bieżący tor - kort tenisowy - Basen - siłownia - Miejsca koszykówki - Nadzór wideo, konsjerż, parking, ochrona - Dobrze utrzymane zielone terytorium ZALETY UMOWY: - 6 minut do metra - 10 minut do centrum handlowego - 10 minut do szkół i przedszkoli - 19 minut do Palma Jumeirah - 20 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju Kompleks znajduje się w Międzynarodowym Obszarze Produkcji Mediów ( IMPZ ). Mieszkańcy Midtown będą mieli atrakcyjne widoki na Dubaj i Jumeirah Golf Estates. Inwestycje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są obecnie jednym z najbardziej istotnych obszarów. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!