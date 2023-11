New complex of apartments with private swimming pools California 2 close to a golf course and Dubai Marina, Jebel Ali Village, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Sky Gardens — 45-piętrowy wieżowiec położony w DIFC, centralnej dzielnicy Dubaju. DIFC — jest jednym z najbardziej wielofunkcyjnych obszarów w Dubaju, na którego terytorium znajduje się wiele drapaczy chmur. Sky Gardens zapewnia swoim mieszkańcom studia, penthouse'y i apartamenty z 1 — 3 sypialniami, penthouse'ami, biurami. Złożone udogodnienia: - centrum odnowy biologicznej; - Wyposażony klub fitness; - siłownia; - restauracja; - supermarkety; - Ogród krajobrazowy; - plac zabaw dla dzieci; - Przedszkole; - Concierge; - Parking. Lokalizacja: Wieżowiec Sky Gardens znajduje się w obszarze DIFC, który jest centralnym obszarem z dostępem do wielu węzłów transportowych. W pobliżu znajdują się przystanki dla autobusów i tramwajów, a także stacje metra. Wystarczy 6 minut, aby dostać się do centrum handlowego Dubai, 18 minut jazdy samochodem to Burj Al Arab, 20 — Palm Jumeirah, a za 23 możesz dostać się do The Walk JBR. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajduje się zaledwie 13 minut jazdy od hotelu, a do nowego międzynarodowego lotniska Al Maktoum można dojechać w około 40 minut. DIFC ma otwarte kawiarnie i restauracje, sklepy detaliczne, place i ogrody, pomieszczenia ogólnodostępne, tarasy kawiarni i ławki. Wewnątrz kompleksu budowane są także ośrodki opieki dziennej dla dzieci oraz plac zabaw dla dzieci. W pobliżu Sky Gardens znajdują się wieże finansowe Emirates, wieża Al Attar, wieża XXI wieku, wieża mieszkalna Aspin, Maze Tower, a także Burj Khalifa, The Dubai Mall i Sheikh Zayed Road. Zapewnimy ci bezpieczną ofertę z deweloperem. Zapewniamy wsparcie prawne!