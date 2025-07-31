  1. Realting.com
  3. Kompleks mieszkalny Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Kompleks mieszkalny Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$626,276
BTC
7.4494283
ETH
390.4563889
USDT
619 189.3775737
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
16
ID: 33349
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

O kompleksie

Pelagia: Życie z widokiem na morze na wyspie Al Marjan

Pelagia to architektoniczne arcydzieło położone na wyspie Al Marjan. Budynek będzie wyposażony w unikalny design inspirowany hipnotyzującym pięknem oceanu - eleganckie balkony z pływającymi liniami przywołującymi rytmiczny ruch fal.

Główne cechy projektu

  • Cena: od 2,3 mln AED do 11,4 mln
  • Powierzchnia: od 79 m2 do 533 m2
  • Rozmieszczenie: Al Marjan Wyspa, Ras Al Khaimah

Rodzaje domów:

  • 1- 4 pokojowe apartamenty

Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q4 2027

50 / 50 Plan płatności:

Wpłata: 20%
Bezinteresowne raty: Q4 2027

  • 10% przy rezerwacji
  • 40% podczas budowy
  • 50% po zakończeniu budowy

Metody płatności:

  • Transfery bankowe
  • Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH
  • Akceptujemy gotówkę w Rosji - Ruble, Euro, Dolary

Infrastruktura i udogodnienia
Mieszkańcy Pelagii mają dostęp do:

  • Nieskończoność basen z widokiem na Zatokę
  • Nowoczesne centrum fitness i obszar jogi
  • Plac zabaw dla dzieci i pokój gier
  • Promenada krajobrazu
  • Obszary grillowania i salony na świeżym powietrzu
  • SPA i sauna
  • Parking podziemny
  • 24 / 7 ochrona i CCTV.

Lokalizacja i transport
Kompleks jest dogodnie położony w pobliżu kluczowych atrakcji:

  • Al Marjan Island Boulevard - 5 minut
  • Royal Yacht Club - 16 minut
  • Lotnisko RAK - 35 minut
  • Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju - 50 minut.

Po co wybierać Pelagię?

  • Ready- to- move- in produkt: W pełni umeblowane jednostki - gotowe do natychmiastowego wprowadzenia lub wynajęcia.
  • Atrakcyjność inwestycji: Prestiżowa lokalizacja na wyspie Al Marjan gwarantuje uznanie wartości.
  • Rozwinięta infrastruktura: spa, centrum fitness, tereny dla dzieci i inne udogodnienia w kompleksie.
  • Wygodne logistyka: bliskość lotnisk i centrów handlowych.
  • Estetyka i komfort: malownicze widoki na wybrzeże i jakość konstrukcji premium.

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie

