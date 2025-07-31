Kompleks mieszkalny Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Pelagia: Życie z widokiem na morze na wyspie Al Marjan
Pelagia to architektoniczne arcydzieło położone na wyspie Al Marjan. Budynek będzie wyposażony w unikalny design inspirowany hipnotyzującym pięknem oceanu - eleganckie balkony z pływającymi liniami przywołującymi rytmiczny ruch fal.
Główne cechy projektu
Rodzaje domów:
Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q4 2027
50 / 50 Plan płatności:
Wpłata: 20%
Bezinteresowne raty: Q4 2027
Metody płatności:
Infrastruktura i udogodnienia
Mieszkańcy Pelagii mają dostęp do:
Lokalizacja i transport
Kompleks jest dogodnie położony w pobliżu kluczowych atrakcji:
Po co wybierać Pelagię?